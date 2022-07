Gorzkie słowa. To jedyna nadzieja Ukrainy?

Nadzieja w wojnie partyzanckiej

Przyznanie, że Ukrainie brakuje sił, aby zawrzeć pokój z pozycji zwycięzcy, jest bolesne – pisze Schuster. Jego zdaniem Ukraińcom pozostaje nadzieja na zwycięstwo w wojnie partyzanckiej. Rozwój sytuacji doprowadzi wcześniej czy później do negocjacji z Moskwą, jednak obecnie Rosja nie jest jeszcze na to gotowa. Pomimo tego Waszyngton powinien szukać okazji do rozmowy z Rosją, nie porzucając Ukrainy w potrzebie.