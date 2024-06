Górale protestują przeciw masztowi. Możliwa blokada Zakopianki

- To jest taka sprawa zawsze kontrowersyjna, ponieważ każdy chciałby mieć najlepszy zasięg w telefonie, ale nikt na maszt się nie chce zgodzić. Ten problem jest nie tylko u nas, ale w całej Polsce tak to działa - mówi w rozmowie z rozgłośnią burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz. - Natomiast my, jako miasto, jedyne, co możemy zrobić, to słuchać mieszkańców. W planach mamy spotkanie z radnymi, żeby sprawdzić, co możemy zrobić w tym temacie. Jednak jeśli mieszkańcy będą protestować, to urząd oczywiście przychyli się do ich woli - dodał.