Gorący wieczór na Kapitolu. Internet wrze od komentarzy polityków. Brakuje wpisów polskiego rządu

Prezydent Andrzej Duda napisał, że "Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym". Prezydent dodał, że "Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji".

Zamieszki w Waszyngtonie: Piotr Mueller: USA, jako dojrzała demokracja, poradzą sobie

Szefowa Komisji Europejskiej zacytowała następcę Donalda Trumpa. Joe Biden napisał: „Ameryka jest znacznie lepsza niż to, co dzisiaj widzimy”. Ursula von der Leyen dodała, że wierzy w siłę amerykańskich instytucji i demokracji. „Pokojowe przekazanie władzy jest podstawą. Joe Biden wygrał wybory. Nie mogę się doczekać współpracy z nim jako następnym prezydentem USA” – napisała von der Leyen.

Przewodniczący Rady Europejskiej zauważył, że amerykański Kongres jest świątynią demokracji. „Bycie świadkiem scen w Waszyngtonie to szok. Ufamy USA, że zapewnione zostanie pokojowe przekazanie władzy Bidenowi” – napisał na Twitterze, krótko przed godz. 23, Charles Michael.

Poprzednik Belga na stanowisku szefa Rady Europejskiej, były polski premier Donald Tusk, do sprawy odniósł się dopiero w czwartek. Polityk na swoim prywatnym profilu napisał przed południem tylko jedno zdanie : „Wszędzie jest jakiś Trump, więc każdy z nas musi bronić Kapitolu”.

„To niewyobrażalne, co dzieje się teraz na Kapitolu. Trump tak bardzo nie może pogodzić się z porażką i niespełnionymi ambicjami, że gotowy jest podpalić swoją ojczyznę. Bardzo groźny człowiek, który chwyta się najgorszych metod narażając innych ludzi” – napisała po godz. 21 w środę była kandydatka na urząd prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Robert Biedroń, europarlamentarzysta Lewicy, porównał sytuację polityczną w USA do tej w Polsce. „U nas też krótkowzroczny megaloman doprowadza do przemocy i zagrożenia życia ludzi, byle dalej robić swoje ciemne interesy. W USA już swojemu podziękowali. Teraz czas na Polskę” – napisał Biedroń.

Do godz. 12:30 w czwartek sprawy nie skomentowali na Twitterze także: premier Mateusz Morawiecki, żaden z obecnych na portalu wicepremierów (Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin), rzecznik rządu Piotr Muller (odniósł się do sprawy w programie Tłit WP), rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska. Uwagę internautów przykuł za to jeden z wpisów wicerzecznika rządzącej partii.