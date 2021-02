Nerwowo w studiu TVP. Radna PO zapytana o sukcesy Borysa Budki, prowadzący nie odpuszczał

TVP. Radna PO zmieszana. Padło pytanie o Borysa Budkę

- Sukcesem Borysa Budki jest to, że pan Budka mówi na przykład, że kobiety w Polsce będą miały wybór, a nie będą przymuszane do rodzenia zdeformowanych płodów. Sukcesem pana Budki będzie to, że w tym kraju będzie normalność... - mówiła Renata Niwitecka.

Po tych słowach do dyskusji włączył się europoseł PiS Dominik Tarczyński, który również znajdował się w studiu TVP. - Nie łamie prawa? To jest sukces. To muszę przyznać, biorąc pod uwagę wiele praktyk z PO, o których słyszała cała Polska i dla których przegraliście wybory, to faktycznie jest sukces - skomentował Tarczyński.