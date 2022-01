Gorąco w Sejmie. Przemawia premier, opozycja krzyczy: "Drożyzna"

Morawiecki odniósł się też do zarzutów, że polski rząd jest odpowiedzialny za ogromny wzrost inflacji. - Przewodniczący PO powiedział, że drożyzna, inflacja to jest sprawa polskiego rządu. Bardzo ciekawe, nie wiedziałem, że rząd PiS jest rządem nie tylko polskim, ale i światowym. Skoro się już to wydało, to muszę powiedzieć, jaka jest prawda: przetransportowaliśmy inflację do Niemiec. Jak? Normalnie, na łódkach, przez Odrę i Nysę. Niemcy mają najwyższej inflację do 30 lat. Przetransportowaliśmy inflację także do całej strefy euro. Taki silny jest polski rząd - ironizował premier, zwracając się do opozycji.