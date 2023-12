Gorąco w Sejmie. Na mównicę wyszła poturbowana posłanka PiS

Z powodu napiętej sytuacji w TVP, gdzie doszło do próby przejęcia władzy, w środę wieczorem co chwilę z mównicy sejmowej dochodzi do spięć i ostrych dyskusji. Głos zabrała posłanka PiS Joanna Borowiak, która została poturbowana podczas interwencji w TVP. - Gdzie jest Sienkiewicz, ten damski bokser - krzyczał jeden z posłów po zakończeniu jej przemówienia.