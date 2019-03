Gorąco w PSL. Kosiniak-Kamysz: "Następnym razem będą konsekwencje"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że odbył "rozmowę dyscyplinującą" z rzecznikiem partii Jakubem Stefaniakiem. Chodzi o sposób, w jaki polityk drwił z premiera Mateusza Morawieckiego i jego traumatycznych wspomnień z przeszłości.

Przypomnijmy, że gdy Mateusz Morawiecki miał 15 lat, zomowcy porwali go z ulicy, wywieźli do lasu, grozili bronią i kazali kopać własny grób. Gdy na Twitterze przypomniano fakt porwania przez ZOMO, rzecznik PSL Jakub Stefaniak napisał: "A nie przez Marsjan?". Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ .

"Stefaniak zachowa się jak trzeba"

Przypomnijmy, że od kilku dni w PSL panuje gorąca atmosfera. Ludowcy przystąpili bowiem do Koalicji Europejskiej, a to nie podoba się części partyjnych działaczy. - Koalicję Europejską trzeba przeczekać. Jak chorobę zakaźną - stwierdził w weekend ważny polityk PSL i były minister rolnictwa Marek Sawicki. - To ryzykowny projekt. Byłem mu przeciwny - stwierdził inny parlamentarzysta ludowców Eugeniusz Kłopotek. Teraz do napięć wewnątrzpartyjnych, doszło kolejne.