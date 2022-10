Gorące telefony na Kremlu. "Putin chciałby rozmawiać z Zachodem"

Jego zdaniem, fakt, iż upubliczniono informację o amerykańsko-rosyjskich rozmowach wskazuje, że Rosjanie dążą do zamrożenia konfliktu, zawieszenia broni bądź wypracowania formuły rozmów pokojowych. - Ja bym nie wierzył, ani przez minutę, że Putin chce trwałego pokoju. Jeżeli uzyskają "pieredyszkę" (chwilę wytchnienia – przyp. red.), to tylko po to, by się wzmocnić i przejść do kolejnego ataku. Podobnie było po 2014 roku. Rosja próbuje podejmować działania poza frontem, gdzie ponosi dotkliwą porażkę. Chce zamrożenia działań wojennych i utrzymania swoich zdobyczy – ocenia były dyplomata.