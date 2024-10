Gorąca demonstracja w Brukseli. Greta Thunberg zatrzymana

Koalicja UCJ w ostatnich dniach wysłała do biur UE list, w którym krytykowała dofinansowywanie paliw kopalnych. Zdaniem aktywistów, prowadzi to do "zniekształcenia popytu na energię" i "utrwala zależność od zanieczyszczających źródeł energii i podważa bezpieczeństwo energetyczne Europy, jednocześnie dotując gałęzie przemysłu, które w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych".