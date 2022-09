Gonić Niemców. Nasza narodowa "konkurencja"

To jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o zarobki: odsetek osób o niskich dochodach w społeczeństwie. Nie tylko bowiem istotna jest wysokość pensji minimalnej, ale również to, jaka część społeczeństwa ją zarabia. W Polsce jest to około 12 proc. pracujących, w Niemczech: to mniej niż 7 proc.