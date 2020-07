Gogolin. Dramat zwierząt na posesji weterynarza

Gogolin. Zaniedbane zwierzęta na posesji weterynarza

- Gdy na ulicy potrąciło np. psa lub kota, to pan Witold często zabierał takie zwierzę do siebie. Potem, gdy pytałyśmy go co się stało z psem lub kotem opowiadał nam, że znalazł dla nich nowy dom. Ufałyśmy mu - mówią w rozmowie z serwisem nto.pl działaczki Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt, które ujawniły sprawę.