Godziny dla seniorów. Kiedy obowiązują?

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, od 15 października nastąpiły ważne zmiany . Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat.

Obecnie od poniedziałku do piątku, między godz. 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia. Wprowadzone od czwartku godziny dla seniorów mają na celu umożliwić osobom starszym robienie bezpiecznych zakupów w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach czy w punktach pocztowych .

Godziny dla seniorów. Są pewne wyjątki

Z rozporządzenia wyłączone zostały niektóre sklepy. W przeciwieństwie do wprowadzonych wiosną godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD . Należy również pamiętać, że godziny dla seniorów obowiązują tylko w dni powszednie .

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Osoby, które wejdą do sklepów podczas obowiązywania godzin dla seniorów, a nie ukończyły 60 roku życia, mogą spotkać poważne konsekwencje. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną.