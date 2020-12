Godzina policja w sylwestra odwołana. Rzecznik rządu o pozostałych obostrzeniach

Obostrzenia 28 grudnia. Apel Matusza Morawieckiego

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki tłumacząc swoją decyzję o wycofaniu się z wprowadzania godziny policyjnej apelował do Polaków, by sylwestra spędzali w możliwie najmniejszym gronie.

- W Sylwestra apelujemy o to, by nie bawić się w gronie dużym, tylko żeby spędzić go w gronie kameralnym. Tylko różne grupy zawodowe, które potrzebują korzystać z bazy hotelowej będą mogły z nich korzystać. Dla ogromnej większości ludności apelujemy o pozostanie w domu - mówił Morawiecki. - Wiem, że to nie jest to, czego oczekiwaliśmy po sylwestrze kilka miesięcy temu, ale w tym roku tak powinno być - dodał premier.