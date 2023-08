Godzina grozy. Pasażerowie The Warrior utknęli 50 m nad ziemią

Kilkunastu Australijczyków przeżyło prawdziwy horror podczas przejażdżki jedną z największych kolejek w parku rozrywki - The Warrior. Niespodziewanie doszło do awarii i maszyna stanęła na godzinę, doprowadzając do paniki. Jeszcze bardziej wstrząsająca okazała się jednak zaproponowana przez organizatora forma rekompensaty.