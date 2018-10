Godło Polski może być plagiatem? Nowe ustalenia historyka z Kielc

Polskie godło, według powszechnej wiedzy, powstało w 1927 roku. Jednak najnowsze badania jednego z kieleckich historyków zaczynają podważać ten fakt.

Polskie godło , na bazie faktów historycznych, zostało zaprojektowane przez profesora Zygmunta Kamińskiego w 1927 roku. W zeszłym roku jednak ukazała się książka dra Jerzego Michty pt. „Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały – godło państwa polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce”. Według kieleckiego autora, nasze godło to głównie kalka medalu stworzonego przez francuską rzeźbiarkę, Elisę Beetz-Charpentier.

Jak można zauważyć, oba orły są do siebie bardzo podobne.

„Każdy ma taki sam kształt głowy i szyi, wyprostowane i uniesione do góry skrzydła, a pomiędzy poszczególnymi piórami takie same stosiny" – twierdzi dr Jerzy Michta.

Według jego analizy, podobne są także ogony i korpusy. Również nogi mają zbliżone do siebie cechy: upierzenie, kształt czy proporcje skoku, palców i pazurów.