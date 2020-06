Głosowanie korespondencyjne – zasady. Wybory 2020

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2020. Co wchodzi w skład pakietu wyborczego?

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.