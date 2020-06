Głosowanie korespondencyjne. Ustawa powstawała w bólach. Wybory 2020

28 czerwca ma odbyć się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Odbędzie się ona na dwa sposoby: tradycyjny, czyli poprzez wizytę w obwodowej komisji wyborczej, jak i za pomocą głosowania korespondencyjnego. Ustawa dotycząca wyborów powstawała w bólach.

Wybory 2020. Ustawa o wyborach korespondencyjnych powstawała w bólach

Początkowo wybory prezydenckie zaplanowane były na 10 maja. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa miały to być wybory korespondencyjne. Taką decyzję podjęła rządząca koalicja Zjednoczonej Prawicy, która tłumaczyła to obawą o zdrowie Polaków i ograniczeniem ryzyka zakażenia. Przeciwna wyborom korespondencyjnym była opozycja.

Głosowanie korespondencyjne miało odbyć się tylko wtedy, gdy znowelizowany zostanie kodeks wyborczy. Ustawa o wyborach korespondencyjnych utknęła w Senacie. Izba wyższa parlamentu wykorzystała maksymalny termin rozpatrywania. Prace rozpoczęły się 4 maja, a najpierw trzy senackie komisje odrzuciły uchwalony przez Sejm projekt.

Gdy ustawa wróciła do Sejmu, było już zbyt mało czasu, by przeprowadzić wybory, choć odpowiedzialny za nie Jacek Sasin przekonywał, że ministerstwo aktywów państwowych wraz z Pocztą Polską jest gotowe do realizacji zadania. Wydrukowano nawet karty wyborcze, a listonosze mieli być gotowi na roznoszenie pakietów wyborczych. Ostatecznie do tego nie doszło.

Zgodnie z marcową nowelizacją, w wyborach w formie korespondencyjnej mogły wziąć udział osoby znajdujące się na kwarantannie oraz te powyżej 60. roku życia. Rządzący chcieli jednak przeprowadzić kolejną zmianę w kodeksie wyborczym i umożliwić głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom.

Wybory 2020. Jarosław Gowin przeciwny wyborom korespondencyjnym

Nie tylko opozycja była przeciwna organizacji wyborów korespondencyjnych. Takiego samego zdania był Jarosław Gowin, który otwarcie mówił, że on i jego Porozumienie zagłosuje przeciw ustawie zakładającej, że do wyborów dojdzie 10 maja. Ostatecznie na mocy paktu Gowina z Jarosławem Kaczyńskim podjęto decyzję, że wybory zostaną przełożone.

Zmieniono też tryb, w jakim odbędą się wybory. Te mają być "hybrydowe", co oznacza, że wyborcy będą mogli zagłosować zarówno w sposób tradycyjny, czyli poprzez wizytę w lokalu wyborczym, jak i korespondencyjnie. Żeby zagłosować w ten drugi sposób, wystarczy jedynie złożyć odpowiedni wniosek.

Wybory 2020. Sejm uchwalił ustawę o wyborach hybrydowych

Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego autorstwa posłów PiS został złożony w Sejmie w poniedziałek 11 maja wieczorem. 12 maja ustawa została uchwalona. Za przyjęciem ustawy głosowało 244 posłów, 137 było przeciw, a 77 wstrzymało się od głosu. Ustawa uchyliła przepisy z 6 kwietnia o wyborach korespondencyjnych.

Do tego kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach na Prezydenta RP, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą ich nieważność, po ponownym zgłoszeniu zostali uznani za zarejestrowanych kandydatów. Była też możliwość zgłoszenia nowych kandydatów. Skorzystała z tego Koalicja Obywatelska, która wymieniła Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego.

Wybory 2020. Kiedy odbędą się wybory?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne w całym kraju od 7:00 do 21:00. Ewentualną drugą turę zaplanowano na niedzielę 12 lipca.

Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Do piątku 26 czerwca należy wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców albo zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Na karcie należy zaznaczyć "X" w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów

W dniu wyborów, w godzinach głosowania (od 7:00 do 21:00) zanieś kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

