Komunikat pałacu. Prezydent zwrócił się do TK

Andrzej Duda w trybie kontroli prewencyjnej skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę Kodeksu wyborczego. Nowela wprowadza możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do PE. Powodem jest m.in. brak możliwości takiego głosowania w wyborach samorządowych dla osób będących na kwarantannie i w izolacji.