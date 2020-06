Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej 12 dni prze wyborami, czyli do 16 czerwca. W przypadku osób, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja, można to zrobić na 5 dni przed wyborami, czyli do 23 czerwca. Jeśli jednak ktoś po tym czasie zostanie wysłany na kwarantannę lub poddany obowiązkowej izolacji, może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego jeszcze do 26 czerwca (piątek). To ostatni dzień, w którym osoby na kwarantannie mogą dokonać zgłoszenia.