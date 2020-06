Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić? Są dwie możliwości

Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 16 czerwca 2020. Jeśli w dniu wyborów wyborcę będzie obowiązywać kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych, chęć głosowania korespondencyjnego może on zgłosić do 23 czerwca. Przepisy przewidują też dodatkowy termin dla tych, którzy tuż przed wyborami zostaliby objęci kwarantanną lub izolacją - jeśli te rozpoczęłyby się po 23 czerwca, wyborca może jeszcze zgłosić do 26 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego.