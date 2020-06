Głosowanie korespondencyjne. Jak wygląda? Kto jeszcze może zgłosić?

Głosowanie korespondencyjne – kiedy nie może się odbyć?

W dwóch gminach w Polsce wyłącznie głosowanie korespondencyjne

Na terenie dwóch w Polsce odbędzie się w tym roku wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Jest to związane z pandemią koronawirusa. Dotyczy to gminy Baranów (województwo wielkopolskie) i gminy Marklowice (województwo śląskie), w których – jak podało Ministerstwo Zdrowia – tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców

Głosowanie korespondencyjne. Kiedy zgłosić? Kto jeszcze może zgłosić?

Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upłynął już 16 czerwca. Ale niektórzy nadal mogą jeszcze zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Do 23 czerwca czas na zgłoszenie mają osoby, które po 16 czerwca zostały objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją. Z kolei do 26 czerwca ci, którzy zostaną poddani kwarantannie lub izolacji po 23 czerwca.

Głosowanie korespondencyjne. Wyborca dostanie pakiet wyborczy

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostaje na wskazany przez siebie adres na terenie gminy, w której znajduje się w spisie wyborców - pakiet wyborczy. Pakiet ten zawiera kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną, instrukcję, jak głosować. Pakiety wyborcze zostaną dostarczone pod wskazany w zgłoszeniu adres na 5 dni przed wyborami, a w przypadku osób odbywających kwarantannę - 2 dni przed wyborami 2020.

Głosowanie korespondencyjne. Jak głosować?

Aby prawidłowo zagłosować korespondencyjnie, należy zaznaczyć znak "x" przy nazwisku tylko jednego kandydata, na którego chcemy oddać głos. Następnie kartę do głosowania umieścić w kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić. Kolejnym krokiem jest wypełnienie oświadczenia o samodzielnym i tajnym głosowaniu, a następnie umieszczeniu go wraz z kopertą zawierającą kartę do głosowania w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną zaklejamy i adresujemy, podając numer i adres właściwej komisji wyborczej. Kopertę zwrotną z całą zawartością należy wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej 26 czerwca. Można tez ją zanieść osobiście lub przez inną osobę do komisji wyborczej w dniu wyborów prezydenckich, 28 czerwca 2020.