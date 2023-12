Gliński przed PAP: Naszym hasłem jest miłość, demokracja i wolność

- My bronimy demokracji, my nie karmimy się nienawiścią, naszym hasłem jest miłość, demokracja i wolność - mówił we wtorek poseł PiS Piotr Gliński do pikietujących przed siedzibą Polskiej Agencji Prasowej. Namawiał ich do udziału w styczniowym proteście przed Sejmem.