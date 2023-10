Gliński napadł na Niemców w wywiadzie dla Niemców. "Robicie rzeczy niedopuszczalne"

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński udzielił wywiadu berlińskiemu dziennikowi, w którym - delikatnie mówiąc - nie wyraził się zbyt pochlebnie o Niemcach. Stwierdził, że przez niemiecką politykę (zarówno w kwestiach dotyczących Europy, jak też Polski czy Rosji) stosunki sąsiedzkie stały się "trudne". Jak powiedział, zbliżenie Berlina do Moskwy doprowadziło do bankructwa i pośrednio przyczyniło się do agresji Putina.