Glapiński: Polska nie powinna wstępować do strefy euro

Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, podczas "Kongresu 590" w Jasionce (koło Rzeszowa) powiedział, że Polska nie powinna wstępować do strefy euro. Podkreślił, że da sobie z tym radę, ale tempo wzrostu będzie niższe – podaje PAP.

"Po komunizmie cenimy wolność. W tym wolność przedsiębiorstwa, wolność przedsiębiorczości. To jest ta siła. Nasi przedsiębiorcy są niesamowicie energiczni, niczego się nie boją. Należy zmniejszać ilość regulacji prawnych i dawać im coraz większą swobodę. A w miarę możności obniżać podatki" - powiedział Adam Glapiński , prezes NBP , cytowany przez PAP.

Zdaniem Glapińskiego, nasza gospodarka jest "najbardziej stabilną i najszybciej rozwijającą się" oraz najbardziej dynamiczną częścią Europy. "Oczywiście szanujemy wszystkie traktaty europejskie itd. Wiemy, że w Unii Europejskiej ilość tych przepisów narasta. Ale sobie trzeba z tym radzić. Targować się o swoje i robić swoje. Biurokracja nas trochę hamuje. I nie wstępować do strefy euro. Bo wtedy będziemy - no też będzie dobrze, damy sobie i z tym radę oczywiście, ale tempo wzrostu będzie niższe" - powiedział Glapiński.

Trzecia edycja "Kongresu 590" odbywa się w dniach 15-16 listopada br. w Jasionce, koło Rzeszowa. Jest to "jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, satnowiące przestrzeń do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o rosnącą rolę polskiego kapitału. "Kongres 590" to miejsce spotakań przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacj" – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia.