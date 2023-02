Gigantyczny karambol na Słowacji. "Sytuacja awaryjna"

Na górze Chopok w Niżnych Tatrach na Słowacji w sobotę wiatr wiał z prędkością 121 km na godzinę - podały służby meteorologiczne. Orkan i opady śniegu ograniczały widoczność prawie do zera. Na autostradzie D1, która prowadzi wzdłuż Tatr, doszło do dwóch karamboli. W jednym - z Popradu do Preszowa - zderzyło się osiem aut. W drugim aż 30 samochodów; droga została zamknięta.