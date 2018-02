GIF wycofuje popularny lek na nadciśnienie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu popularnego leku na nadciśnienie - Oxycardil. Stało się to na wniosek samego producenta. Badania wykazały, że substancja czynna niewłaściwie się uwalnia.



Oxycardil stosuje się przy chorobie niedokrwiennej serca oraz przy nadciśnieniu tętniczym. Pacjenci, którzy mają wycofany lek, bez obaw mogą go zażywać. Mogą też zwrócić go do aptek, ale nie odzyskają pieniędzy, ani nie dostaną innego preparatu w zamian. Reklamacje mogą składać u producenta.