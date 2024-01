Giertych będzie rozliczał PiS. "To jest wasza ostatnia szansa"

- Zwracam się tutaj do PiS-owców, posłów PiS, żebyście nie myśleli, że ktokolwiek wam to odpuści, to będzie wszystko rozliczone do końca, do spodu. Niewinni nie mają się czego bać. Nie mówię tego szyderczo, ale uczciwie i prawdziwie. Jeżeli kto nie kradł, nie nadużywał władzy, to nie ma czego się bać, bo my jesteśmy uczciwi. My nie będziemy prześladować kogokolwiek jak nas prześladowano za nic - mówił Roman Giertych.