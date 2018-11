Giertych pozywa Kurskiego. Wojna z TVP na całego

Roman Giertych poinformował, że wnosi do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kurskiemu. Adwokat domaga się kary ograniczenia wolności dla prezesa TVP w postaci prac społecznych.

"Skorą piszę o próbach zastraszania, to wspomnę, że za taką odbieram również wczorajszą zapowiedź Jacka Kurskiego, że TVP rozważy skierowanie na mnie zawiadomienia do prokuratury, ze względu na to, że zamierzam pozwać tę spółkę i dziennikarzy tej stacji. Generalnie spływa to po mnie jak po kaczce (mam nadzieję, że pan prezes mi wybaczy)" – pisze Giertych na Facebooku.

I dodaje: "Gdyby PiS przejął sądy i wyznaczał 'zdolne pisowskie dzieci' na sędziów, to może byłoby gorzej. Ale to już jest za nami. Tego typu działania TVP jak atakowanie adwokata i to w trakcie, gdy on wykonuje swoje czynności lub później straszenie go prokuraturą, gdy chce dochodzić swych praw, są zwykłym przejawem paniki wywołanej tym, że naród zobaczył oczywistą korupcję na szczytach władzy".