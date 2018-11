TVP idzie na wojnę z Giertychem. Pozew za pozew

Zarząd TVP deklaruje "zdecydowaną obronę" dziennikarzy Telewizji Polskiej. W oficjalnym oświadczeniu informuje o zleceniu analizy prawnej ostatnich wypowiedzi p. Romana Giertycha. Chodzi o utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej.



"W przyszłym tygodniu kieruję pierwsze wezwanie do zapłaty do pani Danuty Holeckiej, która w czasie, gdy pracowałem reprezentując Leszka Czarneckiego w prokuraturze (19.11) poświeciła mi pięć minut w 'Wiadomościach', które się sprowadzały do jednego, czarnego PR" - poinformował Giertych na swoim profilu na Facebooku.