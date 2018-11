Giertych pozywa dziennikarzy TVP. Od Holeckiej chce 200 tys. zł

Adwokat Roman Giertych zapowiedział, że wystąpi na drogę prawną przeciwko dziennikarzom TVP za materiał na jego temat, który ukazał się w "Wiadomościach". "Miarka się przebrała" – pisze Giertych.



Giertychowi nie spodobał się sposób, w jaki TVP ukazuje go w kontekście afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Działania dziennikarzy "Wiadomości" nazywa "brutalnym atakiem".

"Będę konsekwentnie pozywał każdego dziennikarza i redaktora naczelnego każdego wydania za każdy materiał, który narusza moje dobra osobiste. W przyszłym tygodniu kieruję pierwsze wezwanie do zapłaty do pani Danuty Holeckiej, która w czasie, gdy pracowałem reprezentując Leszka Czarneckiego w prokuraturze (19.11) poświeciła mi pięć minut w "Wiadomościach", które się sprowadzały do jednego, czarnego PR" – poinformował Giertych na swoim profilu na Facebooku.