Generał Nosek ostro o PiS: "Jest przesiąknięte agenturą rosyjską"

- Dla mnie jest drugorzędne, czy Macierewicz, czy otoczenie Morawieckiego, Kaczyńskiego to agenci wpływu. Logika wskazuje, że tak może być - mówił Nosek, martwiąc się bardziej podobieństwem działań PiS do partii Jedna Rosja. - Te same mechanizmy, wyobrażenia o zarządzaniu państwem i w dużej mierze te same interesy. Jakby PiS kupiło rosyjski format i ubrało go w polskie realia - tłumaczył dalej generał.