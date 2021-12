Gdzie w Poznaniu znaleźć najpiękniejsze prezenty? Gwiazdkowe marzenia Bliskich spełnisz w Starym Browarze!

Prezenty dla foodiesa

Natalia i Piotr, znani na Instagramie jako Smaki Warte Poznania, to znawcy lokalnej sceny kulinarnej. Do Starego Browaru zaglądają nie tylko po to, aby zjeść lunch czy kolację – tutaj także znaleźli prezenty dla foodiesów z rodziny i przyjaciół, czyli wszystkich interesujących się dobrą kuchnią. Nowa cukiernia Deseo w Pasażu przygotowała świąteczne propozycje dla fanów łakoci, m.in. kolorowe czekoladowe bombki. Fanom dobrej kawy i herbaty spodobają się piękne kuchenne akcesoria z Duka lub Zara Home (Atrium 0). Elegancki i pyszny podarek gwiazdkowy to także włoskie babki Panettone w designerskich puszkach sygnowanych przez Dolce & Gabbana – znajdziesz je w restauracji Dolce Vita przy Dziedzińcu. Smakoszy zachwyci też prezent w postaci vouchera do restauracji z ciekawą kuchnią, np. Matii z wyjątkowym menu z japońskiego grilla lub Kwiaciarni Bistro i Bar z autorskimi daniami wege.