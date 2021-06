Gdzie w nocy przejdą burze? IMGW podało prognozę

- W pierwszej połowie nocy będą to burze gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, z porywistym wiatrem, początkowo także z gradem. W drugiej połowie nocy będzie się to uspokajać, niemniej wciąż możliwe będą porywy wiatru do 90 km/h - powiedziała synoptyk IMGW Anna Woźniak. Według niej nocą spadnie maksymalnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy.