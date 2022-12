Gdzie kupić opłatek wigilijny i sianko na stół? Bez nich ciężko wyobrazić sobie Wigilię

Gdzie kupić opłatek?

Polacy najczęściej kupują opłatki w sklepach znajdujących się pod kościołami oraz w punktach z dewocjonaliami. W tych źródłach sprzedawane opłatki są często poświęcone - co jest szczególnie ważne dla osób wierzących. Świeckie — a więc niepoświęcone — opłatki można nabyć w marketach, kioskach, a nawet w internecie. Duchowni przypominają jednak, że osoby, które chcą celebrować Wigilię Bożego Narodzenia zgodnie z chrześcijańską tradycją, powinny zadbać o to, by zakupiony opłatek został poświęcony. Należy jednak pamiętać, że nie można tego zrobić samemu - nawet przy użyciu wody święconej.