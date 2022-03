Gdzie jest rosyjski minister obrony? Ostatni raz był widziany 11 marca

Rosyjskie media alarmują, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przestał pojawiać się publicznie. Jest to o tyle dziwne, że wcześniej był znany ze swojej aktywności w mediach. Wraz z jego przybyciem do Ministerstwa Obrony został rozbudowany personel służby prasowej. Sam Szojgu przywiązywał dużą wagę do swojego publicznego wizerunku.