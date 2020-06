Gdzie jest burza? Sprawdź radar burz

Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem

Gdzie jest burza? Radar burz

instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w dalszym ciągu głównym zagrożeniem są opady deszczu o dużej intensywności - może to być nawet do 6-10 mm/10 min. W taki przypadku godzinowe sumy opadów mogą osiągać nawet do 20-30 mm. Nie można wykluczyć porywów wiatru, do 70 km/h oraz opadów gradu (do tej pory nie występujące).