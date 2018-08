Gdzie jest burza - sprawdź mapę na żywo. Radar burzowy online

Burze mogą w piątek pokrzyżować szyki mieszkańcom wschodniej części kraju. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami i porywistym wiatrem, które wystąpią po południu. Sprawdź radar burzowy online - i przekonaj się, czy będzie padać i u Ciebie.

Liczne i miejscami bardzo gwałtowne burze wystąpią głównie we wschodniej połowie kraju. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i grad. Prognozuje się, że miejscami spadnie do 50 litrów/m2. Kolejne komórki burzowe przemieszczać się mogą tą samą drogą, co miejscami spowoduje kumulację opadów. Dlatego lokalnie w ciągu kilku godzin spaść może ponad niż 60 l/m2. Groźnym zjawiskiem towarzyszącym burzom będą bardzo silne porywy wiatru, przekraczające miejscami 110 km/h.