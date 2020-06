Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW

Dzisiejsze ostrzeżenia IMGW o burzach z gradem obowiązują od południa 9 czerwca do godziny 23:00. Jedynie w województwie podlaskim burze mogą potrwać dłużej niż w innych częściach kraju. Alerty obowiązują do godziny 1:00 w nocy.

Dzień będzie burzowy. Meteorolodzy przewidują ulewny deszcz i grad

Ww wtorek 9 czerwca na północnym zachodzie Polski jest pogodnie i bez opadów, natomiast na całym pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Po południu możliwy jest też grad. Jak podaje IMGW, prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 35 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty (porywy wiatru do 70 km/h).

Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW

Nad Polskę nadciągają burzowe chmury, które przyniosą gwałtowne opady deszczu, wiatr do 70 km/h i grad. "Dziś burze wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Towarzyszyć im mogą opady deszczu do 20-30 mm (punktowo do 40 mm), porywy wiatru do 80 km/h i grad. Wschodnia połowa kraju pozostaje dziś w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który oddziela cieplejsze powietrze na krańcach wschodnich od chłodniejszego na pozostałym obszarze" - ostrzega na Facebooku IMGW.