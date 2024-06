Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Po kliknięciu przycisku "Sprawdź swoje dane online", zostaniesz przekierowany do serwisu logowania login.gov.pl. Możesz użyć, np. Profilu Zaufanego czy Aplikacji mObywatel i e-Dowodu, aby zalogować się do usługi. Po zalogowaniu do mObywatela zobaczysz informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzisz też dane przechowywane w Centralnym Rejestrze Wyborców.