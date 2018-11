Gdańsk: Zatrzymano 3 mężczyzn za rozpowszechnianie faszystowskich treści

Policja i ABW w Gdańsku zatrzymały trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze skrajnie nacjonalistyczną organizacją. W ich mieszkaniach znaleziono tysiące ulotek, naklejek i rysunków z faszystowskimi znakami. Grożą im dwa lata więzienia.



Trzej mężczyźni, w wieku 22-23 lata, noc spędzili w policyjnym areszcie. Policjanci przedstawili im zarzuty m.in. posiadania, rozpowszechniania i prezentowania treści o charakterze faszystowskim lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia więzienia.