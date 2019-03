Gdańsk: zakończyły się wybory prezydenckie

W Gdańsku zakończyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Faworytką była Aleksandra Dulkiewicz. Według badania przeprowadzonego przed pięcioma lokalami wyborczymi to właśnie ona obejmie urząd prezydenta. Oficjalny wynik wyborów poznamy w poniedziałek.

Wybory będą ważne, jeśli ważny głos odda co najmniej 50 proc. osób, które przyjdą do urn. Jeśli jeden z kandydatów otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, wybory zostaną rozstrzygnięte w 1. turze.

- Każdy oddany dziś głos na moją kandydaturę, to głos za określoną wizją Gdańska, miasta wolnego, otwartego, solidarnego - mówiła Dulkiewicz. - Nie jestem drugim Pawłem Adamowiczem, ale obiecuję kontynuować jego misję - zapewniła. - Najważniejsze jednak, żebyśmy tworzyli wspólnotę. Bo miasto to ludzie, którzy troszczą się o siebie nawzajem. Dbajmy nie tylko o o nasze podwórka i ulice, dbajmy o siebie nawzajem - apelowała.

Grzegorz Braun, drugi z kandydatów do fotela prezydenta Gdańska, mimo że - jak wynika z sondażu - zdobył tylko kilkanaście procent głosów, nie krył zadowolenia z osiągniętego wyniku. - 12 procent to oszałamiający sukces. Jestem wynikiem zbudowany. Do zobaczenia w Gdańsku - stwierdził podczas swojego wieczoru wyborczego. - Cel zrealizowałem. Daliśmy gdańszczanom wybór. Z tego co miało być feudalnym dziedziczeniem władzy, udało nam się zrobić prawdziwą kampanię wyborczą - dodał.