Gdańsk z "hiszpańskim Noblem". Aleksandra Dulkiewicz odebrała nagrodę Księżnej Asturii

Gdańsk otrzymał nagrodę Księżnej Asturii w kategorii Zgoda. W świecie hiszpańskojęzycznym cieszy się ona prestiżem porównywalnym do nagrody Nobla. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odebrała wyróżnienie z rąk króla Hiszpanii.

- Gdańsk to dziś tętniące miasto, pełne życia i światła. Przeżyło wiele tragedii, walczyło o demokrację i wolność, poniosło bolesne straty. Zawsze było to miejsce spotkania różnych kultur - powiedział król Filip VI.

Prezydent Gdańska przed wyjazdem do Hiszpanii podkreślała, że to "nagroda dla wszystkich gdańszczanek i gdańszczan", którym bliskie są idee wolności i solidarności.

Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach. Inni tegoroczni laureaci to: Siri Hustvedt - Literatura, Peter Brook - Sztuka, Muzeum Prado - Komunikacja i Działania na rzecz Ludzkości, Lindsey Vonn – Sport, Joanne Chory and Sandra Myrna Díaz - Badania Techniczne i Naukowe, Salman Khan and the Khan Academy - Współpraca międzynarodowa, Alejandro Portes - Nauki Społeczne.