Gdańsk wspomina zmarłego Pawła Adamowicza. "Wspaniały, otwarty, zawsze uśmiechnięty"

Przed Urzędem Miasta w Gdańsku zbierają się pogrążeni w żałobie gdańszczanie. Składają kwiaty, zapalają znicze i wspominają tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.

- To był wspaniały, otwarty i zawsze uśmiechnięty człowiek, a do tego bardzo dobry prezydent. Będziemy go bardzo dobrze wspominać – dodaje pani Katarzyna, która również przyszła zapalić znicz przed Urzędem Miasta w Gdańsku.