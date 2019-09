Gdańsk. Woda w ujściu Wisły i na kąpieliskach jest czysta

Eksperci uspokajają: nie ma powodów do niepokoju, jeśli chodzi o wodę w ujściu Wisły i na kąpieliskach w Gdańsku. Najnowsze badania próbek wody nie wykazały, aby woda była zanieczyszczona, czy miała niespełniające norm parametry jakościowe.



- To mogła być nawet jakaś losowa przyczyna. Trudno wiązać to jednoznacznie z awarią w Warszawie. Będziemy robić jeszcze jedno badanie, we wtorek w przyszłym tygodniu. Dalej prosimy o ograniczone korzystanie z kąpielisk - mówiła w rozmowie z RMF Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przypomnijmy: Wisła jest bacznie monitorowana po awarii kolektora odprowadzającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". Do incydentu doszło we wtorek 27 sierpnia. Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki były wtłaczane prosto do Wisły.