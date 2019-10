Gdańsk. Policja wkroczyła do teatru i pytała o wiek widzów

Kuriozalna sytuacja w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Do budynku weszli funkcjonariusze, którzy chcieli ustalić, czy podczas spektaklu "Śmierć białej pończochy" nie doszło do demoralizacji młodej publiczności. Dopytywali się m.in. o "stopień nagości występujący w przedstawieniu" oraz sprawdzali wiek publiczności.



Do policyjnej interwencji doszło w sobotę przed spektaklem granym na Dużej Scenie o godz. 16:30 - informuje trojmiasto.pl.

- Do teatru przyszło dwóch dzielnicowych z II Komisariatu Policji w Gdańsku. Poinformowali nas, że otrzymali zgłoszenie o rzekomo niestosownych treściach, znajdujących się w przedstawieniu "Śmierci białej pończochy". Autorem "donosu" był podobno nauczyciel z Warszawy, który wcześniej obejrzał ten spektakl z grupą młodzieży - przyznał w rozmowie z portalem Marcin Trzeciakowski z Teatru Wybrzeże.

Spektakl to wnikliwe studium młodej polskiej królowej, która dostaje się w tryby wielkiej historii, a jej ciało staje się narzędziem sprawowania polityki. To historia widziana oczami dwunastoletniego dziecka i szybko dojrzewającej kobiety, dla której korona jest tyleż błogosławieństwem, co i udręczeniem.