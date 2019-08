Gdańsk — pogoda na dziś. Słoneczna sobota nad morzem. Sprawdź, jaka prognoza jest przewidziana dla Gdańska na najbliższe dni

Gdańsk — pogoda na dziś. Synoptycy przewidują, że sobota 24 sierpnia będzie słoneczna, ale nie upalna. Zobacz, jaka pogoda będzie w Gdańsku w najbliższym tygodniu.

Jaka będzie dziś pogoda w Gdańsku?

Chociaż w sobotę synoptycy nie przewidzieli w Gdańsku upałów, słoneczna pogoda utrzyma się przez cały dzień. Parasolki można więc bez obaw zostawić w domu, a zamiast tego uzbroić się w parę okularów przeciwsłonecznych. Temperatura o godzinie 6:00 rano wyniesie 16 st. C przy bezchmurnym niebie. Wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 11 km/h. W ciągu dnia słupek rtęci wzrośnie i najcieplej, bo 23 st. C. będzie o godzinie 14:00. Osoby przebywające w Gdańsku mogą spodziewać się także pogodnej, bezchmurnej nocy. Temperatura o godzinie 22:00 wyniesie 18 st. C.