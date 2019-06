Gdańsk. Obchody 4 czerwca. Byli prezydenci i Donald Tusk podpisali deklarację

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas wystąpienia wspominała tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Nawiązywała również do działań PiS-u. Następnie razem z m.in. byłymi prezydentami i Donaldem Tuskiem podpisała Deklarację Wolności i Solidarności.

- Na 2 dni przed atakiem nożownika Paweł Adamowicz zakończył prace nad listem zapraszającym wspólnoty samorządowe do świętowania 30 rocznicy - przypomniała prezydent Gdańska. Dulkiewicz stwierdziła, że skoro zdaniem Adamowicza władze "ignorowały tak ważną rocznicę”, obowiązek organizacji spadł na samorządy.

- Czuję, że duch prezydenta unosi się nad tym placem. Uśmiecha się do nas dlatego, że jesteśmy tu razem – dodała.

I przyznała, że chciałaby, żeby najważniejszą informacją w serwisach były "narodziny nowego lwa w gdańskim zoo, a nie łamanie konstytucji”. - Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Nie używajmy słów, które ranią - zaapelowała.

Gdańsk. Podpisano proklamację Deklaracji Wolności i Solidarności

Wcześniej na scenie ECS wygłaszali przemówienia byli prezydenci i opozycjoniści. Zofia Romaszewska przeczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy, co nie spotkało się z najlepszymi komentarzami. - Bardzo pięknie napisany. Dobrze by było, żeby prezydenci jeszcze te listy przeczytali i wdrożyli w życie - ironizował Aleksander Kwaśniewski.

Również Bronisław Komorowski pozwolił sobie na krytykę. Uznał, że rządzący podchodzą do takich okazji jak "żaba do jeża, zamiast uznać, że to jest wspólny sukces".