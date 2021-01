Gdańsk. Napad na jubilera. Skradziono biżuterię

Do napadu doszło w piątek przed południem. Trzy zamaskowane osoby wtargnęły do zakładu jubilerskiego przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu. - Potraktowali wszystkich (...) gazem pieprzowym - powiedział w rozmowie z portalem trojmiasto.pl właściciel sklepu.

Pracujące na miejscu kobiety - m.in. żona oraz bratowa właściciela - zostały powalone na ziemię. Jedna z nich przykryła się swetrem i zadzwoniła najpierw na policję, a następnie do członka rodziny - ustalił portal. Nie chciała jednak zdradzić się przed napastnikami, więc milczała.

W trakcie napadu włączył się alarm, co doprowadziło do automatycznego zamknięcia się drzwi. Sprawcy po zbiciu gabloty i zabraniu biżuterii wybili szybę i uciekli. Straty oszacowano na ok. 50 tys. zł. Na drogach w okolicy utworzono blokady.