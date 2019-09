Gdańsk. Kolejna akcja Greenpeace. Aktywiści weszli na żurawie

Akcja Greenpeace w Gdańsku. Aktywiści weszli na żurawie na nabrzeżu w Porcie Północnym. Interweniuje policja.



To nie pierwsza akcja Greenpeace Polska w ciągu ostatnich kilku dni. Wcześniej aktywiści zablokowali transport węgla zmierzający do portu w Gdańsku. Na burcie statku został namalowany napis "Węgiel stop". Żaglowiec Rainbow Warrior wpłynął do portu i zrzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca płynącego do naszego kraju z Mozambiku.