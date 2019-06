Gdańsk: jest śledztwo ws. kobiety oblanej kwasem. Krzyczała: "ratunku, pomóżcie"

Gdańska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie ataku na 45-latkę w Gdańsku. Nieznany sprawca podjechał do niej na rowerze i oblał ją kwasem. Kobieta jest w ciężkim stanie.

45-letnia kobieta została zaatakowana przy ul. Matuszewskiego na gdańskiej Morenie ok. godz. 9 rano w niedzielę. Szła ścieżką, wtedy ktoś podjechał do niej na rowerze i oblał żrącą cieczą. - Krzyczała: ratunku, pomóżcie, on oblał mnie kwasem. Była w szoku. Próbowała przetrzeć twarz, machała rękami - relacjonuje tvn24.pl mężczyzna, który napotkał 45-latkę tuż po ataku.